Jaan Hai Meri Song Out

आज समाज डिजिटल, मुंबई

सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म राधे श्याम को लेकर काफी चर्चा में हैं। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम के निर्माताओं ने फिल्म का एक और रोमांटिक ट्रैक जान है मेरी रिलीज किया। उनकी यह फिल्म 11 मार्च को सिनेघरों में लग जाएगी।

इस गाने को अरमान मलिक ने गाया है जबकि इसे कंपोज किया है अमाल मलिक ने। इस गाने के बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं।

Read Also : Rakul Preet Singh With Jackky Bhagnani Spotted At Airport

Read Also : Happy Birthday Shahid Kapoor शाहिद कपूर ने कैमरे की ओर देखते हुए एक तस्वीर साझा की

Connect With Us : Twitter Facebook