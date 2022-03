Brahmastra Part One – Shiva वाराणसी में गंगा नदी के घाटों पर शूटिंग और गाने के सीक्वेंस, रैप की अनाउंसमेंट

Brahmastra Part One – Shiva

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Brahmastra Part One – Shiva : ब्रह्मास्त्र के एक्टरस और वास्तविक जीवन की जोड़ी, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने इस महीने की शुरुआत में वाराणसी में अपनी sci-fi flick फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शुरुआत की। गंगा नदी के घाटों पर शूटिंग और गाने के सीक्वेंस दिखने के बाद, मेकर्स ने रैप की अनाउंसमेंट कर दी है।

सोशल मीडिया पर की शेयर तस्वीरें

ब्रह्मास्त्र: भाग एक – शिवा, धर्मा प्रोडक्शंस ने मंगलवार को फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दो तस्वीरें सोशल मीडिया शेयर की है। तस्वीरों में आलिया, रणबीर और अयान को कैजुअल कपड़े पहने और एक मंदिर से आते हुए देखा गया। एक तस्वीर में गंगा नदी में एक नाव पर खींची गई थी।

धर्मा प्रोडक्शंस ट्वीट

AND THAT IS A WRAP ON THE SPECTACLE THAT AWAITS YOU!🎬#Brahmāstra : Part One – Shiva in cinemas near you on 09.09.2022. pic.twitter.com/5rxbyIdD5h — Dharma Productions (@DharmaMovies) March 29, 2022

ट्वीट में लिखा है, “AND THAT IS A WRAP ON THE SPECTACLE THAT AWAITS YOU! #Brahmāstra: Part One – Shiva in cinemas near you on 09.09.2022,” (“और यह तमाशा है जो आपका इंतजार कर रहा है! #ब्रह्मास्त्र: भाग एक – शिव 09.09.2022 को आपके पास के सिनेमाघरों में।”)

अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित, ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर के बीच तीसरा कॉलबॉरशन है और अभिनेता रणबीर और आलिया भट्ट के लिए ये पहला कॉलबॉरशन है। ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा फिल्म 9 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

मेन रोल में नजर आएगे

फॉक्स स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स द्वारा निर्मित, ब्रह्मास्त्र पांच भारतीय भाषाओं – हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। इसमें अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्किनेनी भी मेन रोल में हैं।

