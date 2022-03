आज समाज डिजिटल, अम्बाला:

Akbar-Birbal : Short Rekha: एक दिन बादशाह अकबर ने मंत्रियों के सामने एक पहेली प्रस्तुत की। एक लाइन खींचकर पूछा कि क्या आप में से कोई इस लाइन को बिना हाथ लगाए छोटा कर सकता है?



मंत्री आपस में बात करने लगे की इस रेखा को बिना हाथ लगाए कैसे छोटा कर सकते हैं? बादशाह को आज क्या हो गया है? बीरबल कहते हैं जहांपनाह मैं यह कर सकता हूं। Read Also : अकबर-बीरबल की कहानी

बादशाह ने कहा कि ठीक है बीरबल, अब इस रेखा को छोटा करके दिखाओ। बादशाह की खींची रेखा के समीप बीरबल एक उससे बड़ी रेखा खीच दी और कहा कि देखा जहांपनाह आप की रेखा छोटी हो गई है। बादशाह ने देखकर खुश होकर कहा कि बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमता पर मुझे नाज है।

