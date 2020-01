S. Jaishankar talks to foreign ministers of Iran, US, UAE and Oman, expressed concern over US-Iran tension: एस. जयशंकर की ईरान, अमेरिका, यूएई और ओमान के विदेश मंत्रियों से बात, अमेरिका-ईरान तनाव पर जताई चिंता