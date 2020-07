Video chat on Rahul Gandhi’s history and current affairs: राहुल गांधी का इतिहास और समसामायिक विषयों पर वीडियो चैट  

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश के अहम मुद्दों पर सवाल उठाने और सरकार को घेरेका काम किया है। वह लगातार केंद्र की नीतियों और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो चैट के माध्यम से लोगों तक सच्चाईपहुंचाने का प्रयास करेंगे। तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाने केसाथ ही अब इतिहास एवं समसामायिक मुद्दों पर वार्ता करेंगे। वह इन मुद्दों पर वीडियो कॉल कर लोगों केसामने सच्चाई रखेंगे। न्होंने ट्वीट कर दावा किया, ‘आज भारतीय समाचार मीडिया के बड़े हिस्से पर फासीवादी हितों ने कब्जा कर लिया है। एक नफरत भरा विमर्श टेलीविजन चैनल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठी खबर द्वारा फैलाया जा रहा है। झूठ का ये विमर्श भारत को खंडित कर रहा है। ‘मैं सच्चाई में रुचि रखने वालों के लिए हमारे समसामायिक मामलों, इतिहास को स्पष्ट और सुलभ बनाना चाहता हूं। कल से वीडियो पर आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा।

Today a large part of the Indian news media has been captured by fascist interests. A hate filled narrative is being spread by television channels, whatsapp forwards and false news. This narrative of lies is tearing India apart.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 13, 2020