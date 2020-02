The Congress has outsourced the AAP party to defeat the BJP, so should we close our shop? -Sharmistha Mukherjee: कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए आप पार्टी को आउटसोर्स ही कर लिया है तो हमें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? -शर्मिष्ठा मुखर्जी