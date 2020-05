Supreme Court’s automatic cognizance of the painful condition of migrant workers, the responsibility of the state governments to send migrants home – Supreme Court: प्रवासी श्रमिकों की दर्दनाक हालत पर सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, प्रवासियों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की- सुप्रीम कोर्ट