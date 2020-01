Supreme Court issues notice to the central government on CAA, four weeks time, currently refuses to ban CAA: सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, चार सप्ताह का समय, फिलहाल सीएए पर रोक लगाने से इनकार