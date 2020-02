Shaheen Bagh protest- Sanjay Hegde and Sadhana Ramachandran appointed as the respondents, next hearing on February 24: शाहीन बाग प्रदर्शन- संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को वातार्कार नियुक्त, 24 फरवरी को अगली सुनवाई

Shaheen Bagh protest- Sanjay Hegde and Sadhana Ramachandran appointed as the respondents, next hearing on February 24: शाहीन बाग प्रदर्शन- संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को वातार्कार नियुक्त, 24 फरवरी को अगली सुनवाई