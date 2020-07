Ram temple construction – Ram temple foundation stone will be on August 3 or 5, PMO will be the last stamp on the date, the temple map will be changed: राम मंदिर निर्माण-तीन या पांच अगस्त को होगा राम मंदिर शिलान्यास, पीएमओ की लगेगी तारीख पर अंतिम मोहर, मंदिर नक्शे में होगा बदलाव