Priyanka said – If Yogi wants to run the Congress bus by putting a banner of BJP: प्रियंका बोलीं- योगी चाहें तो BJP का बैनर लगाकर चला लें कांग्रेस की बस

नई दिल्ली। यूपी में इस समय बसों की सियासत चल रही है। कांग्रेस की ओर से प्रवासी श्रमिकोंके लिए मदद की गुहार लगाई गई। योगी सरकार से कांग्रेस पार्टी की यूपी महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की सेवा देने की पेशकश की। इस पेशकश को योगी सरकार ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन इसके बाद शुरू हो गई लेटर वॉर। एक के बाद एक पत्राचार होता रहा लेकिन कांग्रेस की बसें नहीं चल पार्इं। इन सबके बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा यूपी सरकार से बसे चलाने के लिए अनुमति लेने में तीन दिन व्यर्थ हो गए हैं। भाजपा चाहे तो इन बसों पर अपने बैनर व पोस्टर लगवा ले लेकिन हमारा सेवाभाव न ठुकराए। उन्होंने कहा कि इन तीन दिनों में सड़कों पर चलते हुए हमारे देशवासी दम तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार ने प्रियंका गांधी 1000 बसों को प्रवासी श्रमिकों के लिए देने की बात तो स्वीकार कर ली लेकिन इसके बाद उन्होंने बसों की लिस्ट मांगी और बसों की लिस्ट की जांच के बाद कहा गया कि इस लिस्ट में बाइक, आॅटो व कारों के नंबर हैं। इसमें बसों की डिटेल सही नहीं है । उधर बसों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सड़क पर पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि 1000 बसें चलने के लिए तैयार हैं लेकिन यूपी सरकार राजनीति कर रही है।

दम तोड़ रहे हैं लोग

प्रियंका ने कहा कि इस राजनीतिक खिलवाड़ में तीन दिन व्यर्थ हो गए हैं और इन तीन दिनों में हमारे देश की जनता सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रही है.उप्र सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जाँच में सही पायीं गईं। ऊँचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुँच रही हैं। कृपया इन 879 बसों को तो चलने दीजिए।

नोयडा गाजियाबाद और आगरा राजस्थान सीमा पर कुल 1300 बसें तैयार

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू जब बसों के काफिले के साथ यूपी सीमा पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बसों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। शासन-प्रशासन मनमानी कर रहे हैं। लगातार विनती करने के बाद भी श्रमिकों के लिए बसें नहीं चलने दे रहे। विरोध करने पर सरकार के निर्देश पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जबकि योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कांप्रेंस में दावा किया था कि वह कांग्रेस को बसें चलाने की अनुमति दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बसों के वीडियो डालकर इसका सबूत भी दिया है।

रावार्ट वाड्रा ने श्रमिकों की मदद करने किया संकल्प

वहीं दूसरी ओर रावार्ट वाड्रा ने भी ट्वीट कर प्रवासी श्रमिकों की मदद करने संकल्प किया। उन्होंने लिखा कि मैं जरूरतमंदों की मदद करता रहूंगा। उन्होंने खाने पीने की चीजे, पानी, फल, चप्पलें, मास्क आदि से भरा ट्रक राज्यों की सीमा पर भेजा जिसे प्रवासी श्रमिकों की मदद की जा सके। राबर्ट वाड्रा नेखाने पीने के सामान आदि के साथ फोटो ट्वीट कर प्रवासी श्रमिकों केलिए अपनी संवेदन प्रकट की।

I will keep helping people in distress;loaded trucks with items like boxes of slippers,shoes, non perishable items, fruits, water and masks for migrant workers.These trucks will travel till borders & distribute to migrants & the needy.I do hope this makes their journey lil easy🙏 pic.twitter.com/PqLzuzNkho

— Robert Vadra (@irobertvadra) May 19, 2020