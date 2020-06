PMO convened all-party meeting on 19 June after 20 soldiers were martyred in violent clashes: भारत चीन सीमा विवाद- पीएमओ ने हिंसक झड़प में बीस सैनिकों के शहीद होने के बाद 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक , मौजूदा हालात पर होगी चर्चा

PMO convened all-party meeting on 19 June after 20 soldiers were martyred in violent clashes: भारत चीन सीमा विवाद- पीएमओ ने हिंसक झड़प में बीस सैनिकों के शहीद होने के बाद 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक , मौजूदा हालात पर होगी चर्चा