PM said in video conferencing meeting with various political parties, it is not possible to remove the lockdown on April 14: पीएम ने की विभिन्न राजनीतिक दलोंके साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना संभव नहीं