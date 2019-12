Opposition meets President Kovind on Jamia case led by Sonia Gandhi, Sonia Gandhi said – situation very serious: सोनिया गांधी की अगवाई में जामिया मामले पर राष्ट्रपति कोविंद से मिला विपक्ष, सोनिया गांधी ने कहा- हालात बहुत गंभीर