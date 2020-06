Nisarg cyclone – likely to hit Maharashtra coast in afternoon, winds will be 100-120 km / h: निसर्ग चक्रवात तूफान- दोपहर में महाराष्ट्र के तट से टकराने की संभावना, हवाओंकी रफ्तार 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी