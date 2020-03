Nirbhaya gang rape case: convict Pawan’s mercy petition also dismissed from president, court will go to Tihar for death warrant: निर्भया गैंगरेप मामला: दोषी पवन की दया याचिका भी राष्ट्रपति से खारिज, डेथ वारंट के लिए तिहाड़ जाएगा कोर्ट

Nirbhaya gang rape case: convict Pawan’s mercy petition also dismissed from president, court will go to Tihar for death warrant: निर्भया गैंगरेप मामला: दोषी पवन की दया याचिका भी राष्ट्रपति से खारिज, डेथ वारंट के लिए तिहाड़ जाएगा कोर्ट