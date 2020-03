Corona Virus – After the lock down in the whole country, now the Modi government will give 80 crore people Rs 2 kg of wheat, Rs 3: कोरोना वायरस-पूरे देश में लॉक डाउन के बाद अब मोदी सरकार देगी 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रु. किलो चावल

Corona Virus – After the lock down in the whole country, now the Modi government will give 80 crore people Rs 2 kg of wheat, Rs 3: कोरोना वायरस-पूरे देश में लॉक डाउन के बाद अब मोदी सरकार देगी 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रु. किलो चावल