Congress leader’s controversial statment on PM and Home Minister, Ramu-Shyamu is the master of misguided-Adhir Ranjan Chowdhary: कांग्रेस नेता की पीएम और गृहमंत्री पर विवादित टिप्पणी, ये रामू-श्यामू गुमराह के मास्टर हैं-अधीर रंजन चौधरी