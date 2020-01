Bharatiya Janata Party released the list of candidates for the Delhi assembly elections, the names of 57 candidates in the first list: भारतीय जनता पार्टी ने जारी की दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम