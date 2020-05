Provide all facilities related to delivery with daily check-up of pregnant women living in quarantine centers – Bhupesh Baghel: क्वारेंटाइन सेंटर्स में रह रहीं गर्भवती महिलाओं की रोजाना जांच के साथ प्रसव संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं – भूपेश बघेल