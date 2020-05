Red Cross Foundation Day – Red Cross Society will present masks and sanitizers to blood donors: Dr. Kiran Garg: रेडक्रॉस स्थापना दिवस- रक्तदाताओं को मॉस्क एवं सेनेटाइजर भेंट करेगी रेडक्रॉस सोसायटी : डा. किरण गर्ग