Political counterattack on army chief on statement of CAA violence, Army chief Rawat on target of Owaisi and Digvijay: सीएए हिंसा वाले बयान पर आर्मी चीफ पर राजनीतिक पलटवार, ओवैसी और दिग्विजय के निशाने पर आर्मी चीफ रावत