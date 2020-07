Jyotiraditya Scindia praised the PM at the virtual rally fiercely, due to the tough stance of PM, China was forced to retreat: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चअल रैली में जमकर की पीएम की तारीफ, पीएम के कड़े रुख के कारण चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा

Jyotiraditya Scindia praised the PM at the virtual rally fiercely, due to the tough stance of PM, China was forced to retreat: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चअल रैली में जमकर की पीएम की तारीफ, पीएम के कड़े रुख के कारण चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा