Comparison of JNU attack with Mumbai attack, attack on students reminds me of 26/11 Mumbai terror attack- Uddhav Thackeray: जेएनयू में हुए हमले की तुलना मुंबई अटैक से, छात्रों पर हमले ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की याद दिला दी-उद्धव ठाकरे