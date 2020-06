The storm slowed down, winds at a speed of 120 km, uprooted trees and pillars in Raigad: तूफान निसर्ग धीमा पड़ा, 120 किलो मीटर की रफ्तार सेचली हवाए, रायगढ़ में उखड़े पेड़-खंभे,अलीबाग में एक की मौत

The storm slowed down, winds at a speed of 120 km, uprooted trees and pillars in Raigad: तूफान निसर्ग धीमा पड़ा, 120 किलो मीटर की रफ्तार सेचली हवाए, रायगढ़ में उखड़े पेड़-खंभे,अलीबाग में एक की मौत