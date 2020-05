Rajnath Singh approves 400 crore plan for promotion of indigenous, domestic defense and aerospace: Ministry of Defense: स्वेदेशी को बढ़ावा, घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए राजनाथ सिंह ने दी 400 करोड़ की योजना को मंजूरी: रक्षा मंत्रालय

Rajnath Singh approves 400 crore plan for promotion of indigenous, domestic defense and aerospace: Ministry of Defense: स्वेदेशी को बढ़ावा, घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए राजनाथ सिंह ने दी 400 करोड़ की योजना को मंजूरी: रक्षा मंत्रालय