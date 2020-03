Massive impact of ‘Janata curfew’ in Haryana, Punjab, Punjab government locks down: हरियाणा, पंजाब में ‘जनता कर्फ्यू’ का व्यापक असर, पंजाब सरकार ने लॉक डॉउन किया, चंडीगढ़ भी पूरी तरह से बंद

Massive impact of ‘Janata curfew’ in Haryana, Punjab, Punjab government locks down: हरियाणा, पंजाब में ‘जनता कर्फ्यू’ का व्यापक असर, पंजाब सरकार ने लॉक डॉउन किया, चंडीगढ़ भी पूरी तरह से बंद