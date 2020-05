ITV Campaign: – Transparent smiley masks prepared for Corona warriors, 1 thousand masks distributed so far: आईटीवी मुहिम:- कोरोना योद्धाओं के लिए तैयार किए ट्रांसपेरेंट स्माइली मास्क, अब तक 1 हज़ार मास्क बांटे

ITV Campaign: – Transparent smiley masks prepared for Corona warriors, 1 thousand masks distributed so far: आईटीवी मुहिम:- कोरोना योद्धाओं के लिए तैयार किए ट्रांसपेरेंट स्माइली मास्क, अब तक 1 हज़ार मास्क बांटे