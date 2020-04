Government of India has transferred over 36,659 crores to 16 crore bank accounts by ‘Direct Benefit Transfer’ (DBT): भारत सरकार ने 16 करोड़ बैंक खातों में ’डायरैक्ट बैनेफ़िट ट्रांसफ़र’ (डीबीटी) के द्वारा किए 36,659 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांत्रित

Government of India has transferred over 36,659 crores to 16 crore bank accounts by ‘Direct Benefit Transfer’ (DBT): भारत सरकार ने 16 करोड़ बैंक खातों में ’डायरैक्ट बैनेफ़िट ट्रांसफ़र’ (डीबीटी) के द्वारा किए 36,659 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांत्रित