Delhi government targeted on the pretext of Nirbhaya convicts, delay in hanging of Nirbhaya convicts due to Delhi government- Prakash Javadekar: निर्भया दोषियों के बहाने दिल्ली सरकार पर निशाना, दिल्ली सरकार के चलते हो रही निर्भया के दोषियों की फांसी में देरी- प्रकाश जावड़ेकर

Delhi government targeted on the pretext of Nirbhaya convicts, delay in hanging of Nirbhaya convicts due to Delhi government- Prakash Javadekar: निर्भया दोषियों के बहाने दिल्ली सरकार पर निशाना, दिल्ली सरकार के चलते हो रही निर्भया के दोषियों की फांसी में देरी- प्रकाश जावड़ेकर