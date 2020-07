Defense Minister Rajnath Singh made a vision of Baba Bafarni, Rajnath Singh said, – Brave soldiers are proud: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किए बाबा बफार्नी के दर्शन, राजनाथ सिंह, बोले- बहादुर सैनिकों पर गर्व है