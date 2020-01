Congress told Savarkar, homosexual, Sanjay Raut opened front against Congress, said that Savarkar was a great man, will remain: कांग्रेस ने सावरकर को बताया संमलैंगिक, कांग्रेस के खिलाफ संजय राउत ने खोला मोर्चा, कहा सवारकर महान व्यक्ति थे, रहेंगे