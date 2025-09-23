Zubeen Garg News: राजकीय सम्मान के साथ Zubeen Garg को दी गई अंतिम विदाई, हजारों फैंस ने नम आंखों से किया अंतिम दर्शन

By
Mohit Saini
-
0
66
Zubeen Garg News: राजकीय सम्मान के साथ Zubeen Garg को दी गई अंतिम विदाई, हजारों फैंस ने नम आंखों से किया अंतिम दर्शन
Zubeen Garg News: राजकीय सम्मान के साथ Zubeen Garg को दी गई अंतिम विदाई, हजारों फैंस ने नम आंखों से किया अंतिम दर्शन

Zubeen Garg News: असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग, जिनका 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था, को हाल ही में भारत वापस लाया गया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दूसरे पोस्टमार्टम के बाद, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गाँव, कमरकुची, उत्तरी कैरोलिना ले जाया गया। परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और कई प्रमुख हस्तियाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुईं, और गायक को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

अंतिम विदाई

अंतिम संस्कार समारोह में ज़ुबीन गर्ग के परिवार, दोस्त और संगीत एवं फिल्म उद्योग की जानी-मानी हस्तियाँ शामिल हुईं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि साझा करते हुए लिखा, “आपको हमेशा याद रखा जाएगा।”

भावुक क्षण

ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, कमरकुची श्मशान घाट पर आयोजित अंतिम संस्कार के दौरान भावुक हो गईं और फूट-फूट कर रो पड़ीं। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे और उन्हें भावभीनी विदाई दे रहे थे। असमिया और भारतीय संगीत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध 52 वर्षीय गायक का सिंगापुर में तैराकी करते समय दुखद निधन हो गया था।

राजकीय सम्मान और तोपों की सलामी

राजकीय अंतिम संस्कार के दौरान, कमरकुची उत्तरी कैरोलिना गाँव स्थित श्मशान घाट पर ज़ुबीन गर्ग को औपचारिक तोपों की सलामी दी गई। यह समारोह उनके पूरे करियर में उनके द्वारा अर्जित सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है।

श्रद्धांजलि देने के लिए हज़ारों लोग जुटे

उनकी अंतिम यात्रा देखने के लिए हज़ारों प्रशंसक भी जमा हुए, और कई लोग अपने प्रिय गायक की अंतिम झलक पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। श्मशान घाट पर तैयारियों में फूल और अन्य औपचारिक सजावट शामिल थी, जिससे विदाई के लिए एक शांत और सम्मानजनक माहौल बना।

जुबीन गर्ग की विरासत उनके भावपूर्ण संगीत के माध्यम से जीवित है, जो पीढ़ियों से दिलों को छूती रही है, और उनकी स्मृति प्रशंसकों और साथी कलाकारों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी रहेगी।

Also Read: Zubeen Garg Funeral: गायक जुबीन गर्ग के गांव कैरोलिना में उनके अंतिम संस्कार तैयारियां पूरी