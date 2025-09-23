Zubeen Garg Funeral: गायक जुबीन गर्ग के गांव कैरोलिना में उनके अंतिम संस्कार तैयारियां पूरी 

Zubeen Garg Funeral : बॉलीवुड और असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से पूरा देश सदमे और शोक में है। मंगलवार को, इस महान कलाकार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, और हज़ारों शोकाकुल प्रशंसक और प्रशंसक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे।

पार्थिव शरीर पैतृक गाँव ले जाया गया

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में दूसरे पोस्टमार्टम के बाद, ज़ुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव, उत्तरी कैरोलिना (एनसी) स्थित कमरकुटी ले जाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्मशान घाट पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, चिताएँ स्थापित की जा चुकी हैं और जगह को फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है।

प्रशंसकों की ओर से भावभीनी विदाई

लाखों दिलों को छूने वाली इस आवाज़ को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान स्थल के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। अंतिम संस्कार की रस्में शुरू होने से पहले, अपने प्रिय गायक के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की कतारें लगने से भावुक दृश्य सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने श्रद्धांजलि अर्पित की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कमरकुटी एनसी गाँव स्थित अंतिम संस्कार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले, वह गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ शामिल हुए, जहाँ ज़ुबीन के अंतिम दर्शन के लिए हज़ारों लोग जमा हुए थे। X को ट्वीट करते हुए, मुख्यमंत्री ने लिखा: “ज़ुबीन की अंतिम यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इससे पहले, मैं सरुसजाई स्टेडियम में उनके प्रशंसकों के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शामिल हुआ था।”

राज्य ने अपने आदर्श के निधन पर शोक व्यक्त किया

अपनी भावपूर्ण आवाज़ और भारतीय तथा असमिया संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए प्रसिद्ध, ज़ुबीन गर्ग अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके जीवन भर अर्जित प्रेम, सम्मान और प्रशंसा का प्रमाण है।

