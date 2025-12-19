Zubeen Garg Death: क्या मर्डर थी मौत? सिंगापुर पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, सामने आई सच्चाई

Zubeen Garg Death: पॉपुलर सिंगर ज़ुबीन गर्ग की अचानक मौत से पूरा देश हिल गया था। जब से यह दुखद खबर सामने आई है, एक बड़ा सवाल सभी को परेशान कर रहा है — क्या उनकी मौत सिर्फ एक बुरी घटना थी या इसके पीछे कुछ और भी बुरा था? अफवाहें, शक और अंदाज़े हर जगह फैल रहे थे, लेकिन अब सिंगापुर पुलिस ने आखिरकार एक ज़रूरी अपडेट जारी किया है।

समुद्र में तैरते समय मौत

सिंगापुर पुलिस के मुताबिक, ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच अभी भी चल रही है। सिंगर की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। एक ऑफिशियल बयान में, अधिकारियों ने कहा: “हमारी अब तक की जांच के आधार पर, SPF को गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी का शक नहीं है।” जांच पूरी होने के बाद, नतीजे स्टेट कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो जनवरी और फरवरी 2026 के बीच कोरोनर की जांच (CI) करेंगे।

सिंगापुर पुलिस ने क्या कहा

सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने साफ किया कि CI एक फैक्ट-फाइंडिंग कानूनी प्रोसेस है, जिसे कोरोनर लीड करते हैं ताकि मौत के सही कारण और हालात का पता लगाया जा सके। जांच पूरी होने के बाद आखिरी नतीजा पब्लिक किया जाएगा। उन्होंने आगे भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह और प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है, और लोगों से इस सेंसिटिव समय में अंदाज़ा न लगाने या बिना वेरिफाइड जानकारी न फैलाने की अपील की।

भारत में मर्डर के आरोप सामने आए

इस बीच, भारत में मामले की जांच कर रही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाल ही में कोर्ट में एक चार्जशीट पेश की, जिसमें सिंगर के सेक्रेटरी सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइज़र श्यामकानु महंता समेत चार लोगों पर मर्डर का आरोप लगाया गया है।

खास बात यह है कि ज़ुबीन गर्ग अपनी दुखद मौत के ठीक एक दिन बाद 20 सितंबर को सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे। दोनों देशों में जांच जारी है, फैंस और परिवार अब साफ जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि जुबीन गर्ग की अचानक मौत के पीछे का सच आखिरकार सामने आएगा।

