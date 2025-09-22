Zubeen Garg Death: स्कूबा डाइविंग बना आखिरी सफर, CM हिमंत बिस्वा ने बताया कैसे गई सिंगर की जान

Zubeen Garg Death: बॉलीवुड और असमिया के दिग्गज गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन ने पूरे संगीत उद्योग और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को सदमे में डाल दिया है। 52 वर्षीय गायक का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया, इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जहाँ उनका परिवार गुवाहाटी में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, वहीं अब उनकी मृत्यु का असली कारण सामने आ गया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा?

एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर के अधिकारियों ने ज़ुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को संबोधित करते हुए पुष्टि की कि दस्तावेज़ में डूबने को मृत्यु का आधिकारिक कारण बताया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, “सिंगापुर उच्चायोग ने ज़ुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा है, जिसमें डूबने से मौत का कारण बताया गया है। हालाँकि, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है और बाद में साझा की जाएगी। दस्तावेज़ सीआईडी ​​को भेज दिए गए हैं, और हमारे मुख्य सचिव पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।”

अंतिम संस्कार की जानकारी की घोषणा

21 सितंबर को, ज़ुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी वापस लाया गया, जहाँ हज़ारों शोकाकुल प्रशंसक लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि ज़ुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के कमरकुची एनसी गाँव में होगा।

यह त्रासदी कैसे घटी?

ज़ुबीन गर्ग इंडिया फेस्टिवल 2025 में एक निर्धारित प्रस्तुति के लिए सिंगापुर गए थे। कॉन्सर्ट से पहले, उन्होंने स्कूबा डाइविंग की, लेकिन पानी के नीचे उन्हें तकलीफ़ होने लगी। बताया जा रहा है कि पानी के ऊपर आने के बाद उन्हें साँस लेने में गंभीर तकलीफ़ हुई। उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। संगीत जगत ने एक रत्न खो दिया है, और प्रशंसक एक ऐसी आवाज़ के लिए शोक मना रहे हैं जिसने लाखों दिलों को छुआ था।