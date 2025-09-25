Zubeen Garg Death Case: जुबिन गर्ग की मौत पर बवाल! असम सरकार ने बनाई SIT, विपक्ष ने CBI जांच की ठानी

Zubeen Garg Death Case, आज समाज, दिसपुर : प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत ने एक बड़े राजनीतिक और सार्वजनिक बवाल का रूप ले लिया है। बुधवार को, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मामले की जाँच के लिए राज्य के डीजीपी के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की। हालाँकि सीआईडी ​​पहले से ही जाँच कर रही है, विपक्षी दलों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए सीबीआई जाँच की माँग की है।

अब तक, असम भर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजकों के खिलाफ 60 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जहाँ गर्ग अपने आकस्मिक निधन से पहले प्रस्तुति देने वाले थे।

मुख्यमंत्री के कड़े शब्द

X पर पोस्ट करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया: “जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु पर, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। मैंने डीजीपी को असम पुलिस के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के साथ एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है।” उन्होंने यह भी पुष्टि की कि गर्ग के विसरा के नमूने उन्नत परीक्षण के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं।

विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है

विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सीबीआई जाँच की माँग की है। एजेपी और रायजोर दल जैसी पार्टियों ने भी यही माँग दोहराई है। इस बीच, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की गई है।

ज़मीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन

जैसे ही गुस्सा सड़कों पर उतर आया, गर्ग के सैकड़ों प्रशंसकों ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सिंगापुर महोत्सव में शामिल हुए चैनल के मालिक की गिरफ़्तारी की माँग की।

आग में घी डालते हुए, प्राग न्यूज़ के सीएमडी संजीव नारायण, जिनका नाम पहले ही बोंगाईगाँव पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में दर्ज है, ने अपना बचाव करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला अब सीआईडी ​​मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

आगे की राह

राज्य सरकार द्वारा एसआईटी जाँच की माँग और विपक्ष द्वारा सीबीआई जाँच की माँग के बीच, ज़ुबीन गर्ग की मौत की जाँच अब कानूनी और राजनीतिक दोनों ही मुद्दों पर बहस का विषय बन गई है। इस बीच, प्रशंसक अपने प्रिय आइकन के लिए न्याय की माँग जारी रखे हुए हैं।