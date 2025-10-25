Zoho Pay Payment App : UPI-बेस्ड पेमेंट ऐप Zoho Pay जल्द होगा लॉन्च , जाने खास बातें

Zoho Pay Payment App (आज समाज) : WhatsApp को Arrattai Messenger से टक्कर देने के बाद, Zoho Corp अब डिजिटल पेमेंट मार्केट में एंट्री कर रहा है। यह कंपनी एक नया UPI-बेस्ड पेमेंट ऐप, Zoho Pay लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारत में PhonePe, Paytm और Google Pay जैसे बड़े UPI ऐप्स को Zoho Pay से सीधी टक्कर मिलने वाली है। Zoho अभी अपने बिज़नेस पेमेंट प्लेटफॉर्म, Zoho Business के ज़रिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सर्विस देता है; लेकिन यह पहली बार होगा जब कंपनी आम यूज़र्स के लिए कंज्यूमर पेमेंट ऐप लॉन्च करेगी।

एक ही ऐप से बातचीत और पेमेंट

Zoho Pay एक स्टैंड-अलोन मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि Zoho के Arrattai Messenger के साथ इंटीग्रेशन की वजह से यूज़र्स एक ही ऐप से बातचीत और पेमेंट कर पाएंगे। इससे यह ऐप WhatsApp की तरह ही ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म बन जाएगा।

गेम चेंजर

Zoho Pay का Arrattai Messenger के साथ इंटीग्रेशन इसकी सबसे खास बात होगी। इसका मतलब है कि चैट करते समय यूज़र्स पैसे भेज और रिसीव कर पाएंगे। यह वही फीचर है जो अभी WhatsApp देता है, लेकिन Zoho इसे भारतीय यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराएगा।

CRM और बिज़नेस टूल्स का इस्तेमाल

माना जाता है कि भारत में दुनिया का सबसे बिज़ी डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है। हर महीने UPI अरबों ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। Zoho Pay के लॉन्च से इंडस्ट्री में नई जान आ सकती है। Zoho के पास पहले से ही लाखों लॉयल यूज़र्स हैं जो इसके CRM और बिज़नेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यह भरोसा और यूज़र बेस कंपनी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है।

क्लोज्ड टेस्टिंग जारी

Zoho Pay ऐप की अभी छोटे ग्रुप के यूज़र्स के साथ टेस्टिंग चल रही है, जिसे क्लोज्ड टेस्टिंग कहा जाता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि यह अगले क्वार्टर में iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगा।

WhatsApp के लिए मुकाबला कड़ा

Zoho Pay यूज़र्स को पैसे भेजने और रिसीव करने, बिल पेमेंट करने, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने और ऑटोमैटिक पेमेंट सेट करने जैसी कई सुविधाएं देगा। यह पक्का करने के लिए कि यूज़र्स को कोई दिक्कत न हो, Zoho ऐप को सेफ और यूज़र-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहा है। WhatsApp के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है।

मेटा के WhatsApp के लिए, Zoho Pay और Arattai इकोसिस्टम मिलकर एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं। Zoho Pay का ओपन इंटीग्रेशन अप्रोच उन्हें यूज़र्स को ज़्यादा तेज़ी से पाने में मदद कर सकता है, भले ही WhatsApp का UPI फीचर अभी भी कम यूज़र्स के साथ उपलब्ध है।

Zoho Pay के आने से भारतीय UPI सेक्टर में मुकाबला और भी कड़ा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और भरोसे के सही मेल के साथ, एक नया खिलाड़ी अब Paytm और PhonePe जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों के बीच इस दौड़ में शामिल हो रहा है। अगर Zoho Pay अपने वादे पूरे करता है, तो उसमें भारत के डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में अगली बड़ी चीज़ बनने की क्षमता है।

यह भी पढ़े : BHIM UPI Users : यूपीआई सर्कल नामक एक नया फीचर लॉन्च जीरो बैलेंस पर भी कर सकते हैं भुगतान