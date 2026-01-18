Zoe Saldana Net Worth: हॉलीवुड एक्ट्रेस ज़ोई सल्डाना ने आधिकारिक तौर पर सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम कर लिया है, उन्होंने अपनी मार्वल को-स्टार स्कारलेट जोहानसन को पीछे छोड़ दिया है। 47 साल की इस स्टार ने जेम्स कैमरन की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

लेटेस्ट अवतार फिल्म के साथ, सल्डाना के करियर में कुल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब $16.8 बिलियन (लगभग ₹1.51 लाख करोड़) को पार कर गया है, जिससे वह अब तक की सबसे ज़्यादा कमर्शियली सफल एक्ट्रेस बन गई हैं।

एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग करियर

ज़ोई सल्डाना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1999 में टीवी सीरीज़ ‘लॉ एंड ऑर्डर’ से की थी। इन सालों में, उन्होंने एक शानदार करियर बनाया है और एक एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर), एक बाफ्टा, एक गोल्डन ग्लोब, एक SAG अवॉर्ड जीता है और कान फिल्म फेस्टिवल में भी पहचान हासिल की है। उन्हें 2023 में TIME मैगज़ीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था।

तीन मेगा फ्रेंचाइजी ने उन्हें सुपरस्टार बनाया

सल्डाना की अविश्वसनीय सफलता काफी हद तक तीन आइकॉनिक फ्रेंचाइजी – अवतार, गार्डियंस ऑफ़ द गैलेक्सी और स्टार ट्रेक की वजह से है। इन फिल्मों ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक बना दिया।

उनका पूरा नाम ज़ोई यादिरा सल्डाना नाज़ारियो है। उनका जन्म 19 जून, 1978 को पासैक, न्यू जर्सी में हुआ था। उनके पिता, अरिडियो सल्डाना, डोमिनिकन थे, जबकि उनकी माँ, असलिया नाज़ारियो, प्यूर्टो रिकन हैं।

तीन बच्चों की माँ, पावरहाउस परफॉर्मर

ज़ोई सल्डाना तीन बच्चों की माँ भी हैं। उन्होंने 2013 में इटैलियन कलाकार मार्को पेरेगो से शादी की। इससे पहले, वह कथित तौर पर एक्टर ब्रैडली कूपर के साथ रिलेशनशिप में थीं। अवतार फ्रेंचाइजी में, उन्हें नेतिरी के किरदार के लिए बहुत पसंद किया जाता है।

चार $2 बिलियन फिल्मों वाली एकमात्र एक्ट्रेस

उनकी लेटेस्ट फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने दुनिया भर में पहले ही ₹11,500 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं। इसके साथ, ज़ोई सल्डाना दुनिया की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस बन गई हैं, जिन्होंने चार ऐसी फिल्मों में काम किया है, जिन्होंने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन का आंकड़ा पार किया है – यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक किसी और एक्ट्रेस ने हासिल नहीं किया है। ज़ोई सल्डाना की नेट वर्थ और टॉप फ़िल्में

उनकी सबसे ज़्यादा कमाई वाली फ़िल्मों में ‘अवतार’, ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ और ‘अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर’ शामिल हैं। सेलिब्रिटी नेट वर्थ के अनुसार, ज़ोई सल्डाना की पर्सनल नेट वर्थ लगभग $60 मिलियन (लगभग ₹541 करोड़) होने का अनुमान है।

स्कारलेट जोहानसन का पिछला रिकॉर्ड

ज़ोई से पहले, हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई वाली एक्ट्रेस का टाइटल स्कारलेट जोहानसन के पास था, जिनकी फ़िल्मों ने दुनिया भर में लगभग $16.4 बिलियन कमाए थे। स्कारलेट को आखिरी बार ‘जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ’ में देखा गया था, जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी।

दिलचस्प बात यह है कि अब तक के टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर सभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) से हैं – ज़ोई सल्डाना, स्कारलेट जोहानसन, सैमुअल एल. जैक्सन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस प्रैट।

