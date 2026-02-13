Australia Vs Zimbabwe: टी-20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने आॅस्ट्रेलिया को हराया

170 का टारगेट चेज करते हुए 146 रन पर आॅलआउट हो गई आॅस्ट्रेलिया की टीम

Australia Vs Zimbabwe, (आज समाज), नई दिल्ली: टी-20 वर्ल्ड कप में पहला उलटफेर देखने को मिला। जिम्बाब्वे ने आॅस्ट्रेलिया को 23 रन के अंतर से हराया। टीम ने दूसरी बार आॅस्ट्रेलिया को टी-20 वर्ल्डकप में हराया है। उसने 19 साल पहले 2007 में भी आॅस्ट्रेलियन को लीग राउंड में हराया था। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आॅस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में आॅस्ट्रेलिया 19.3 ओवर के बाद 146 रन पर आॅलआउट हो गई। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 विकेट झटके। उन्हें प्लेयर आॅफ द मैच चुना गया।

टिम डेविड और कैमरन ग्रीन जीरो पर आउट

टारगेट चेज कर रहे मैट रेनशॉ (65 रन) ने फिफ्टी लगाई। ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रन बनाए। मार्कस स्टोयनिस (6) ट्रैविस हेड (17) और जोश इंग्लिस (8) खास प्रदर्शन नहीं कर सके। टिम डेविड और कैमरन ग्रीन का खाता भी नहीं खुला। जिम्बाब्वे के लिए मुजरबानी के अलावा, इवांस को 3 विकेट मिले।

जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने लगाई फिफ्टी

इससे पहले जिम्बाब्वे से ब्रायन बेनेट ने 56 बॉल पर नाबाद 64 रन बनाए। यह उनका टी-20 वर्ल्ड कप में पहला और टी-20 इंटरनेशनल में ओवरआॅल 11वां अर्धशतक है। उनके अलावा तादिवानाशे मारुमनी और रयान बर्ल ने 35-35 रन की पारी खेली। कप्तान सिकंदर रजा ने 13 बॉल पर नाबाद 25 रन बनाए। आॅस्टेलिया के लिए मार्कस स्टोयनिस और कैमरन ग्रीन को 1-1 विकेट मिला।

पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आॅस्ट्रेलिया

ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति में आॅस्ट्रेलिया की टीम तीसरे नंबर पर है। उसने 2 में से एक मैच गंवा दिया है। आॅस्ट्रेलियाई टीम के पास 2 अंक हैं। अब कंगारुओं को अगले दौरे में जाने के लिए श्रीलंका और ओमान से मैच जीतने होंगे। साथ ही श्रीलंका और जिम्बाब्से के एक-एक मैच हारने की कामना करनी होगे।