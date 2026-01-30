Russia-Ukraine War Update : एक सप्ताह के लिए मॉस्को जाएंगे जेलेंस्की

क्या समाप्त होने के करीब है चार से जारी युद्ध

Russia-Ukraine War Update (आज समाज), कीव : पिछले चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इन चार साल में दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। लाखों बेघर हुए और अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। हालांकि पिछले साल से अमेरिका लगातार दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसी बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है।

बताया जा रहा है कि रूस ने अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयास के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। क्रेमलिन ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष लगभग चार वर्षों से जारी है। क्रेमलिन की ओर से यह भी बताया गया कि रूस और यूक्रेन ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की अदला-बदली का एक और चरण पूरा किया है। हालांकि, दोनों देशों के बीच ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने को लेकर किसी सहमति की अटकलों पर रूस ने टिप्पणी करने से इंकार किया।

पिछले सप्ताह अबूधाबी में हुई थी मुलाकात

पिछले सप्ताहांत अबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत से शांति प्रयासों को कुछ गति मिली है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। मोर्चे पर लड़ाई जारी है और हालिया मिसाइल हमलों से यूक्रेन को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की संभावना बढ़ी है। रविवार को अबूधाबी में दोनों देशों के वातार्कारों की अगली बैठक प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शांति प्रक्रिया में सकारात्मक प्रगति हो रही है। हालांकि, क्षेत्रीय नियंत्रण और युद्ध के बाद की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सहमति अभी दूर है।

ट्रंप की बात मानने के लिए पुतिन तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले ने करने को कहा है क्योंकि यूक्रेन में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रूसी हमले के चलते यूक्रेन के कई शहरों के अहम ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और देशभर में लोग बिना बिजली और गर्मी के रहने को मजबूर हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन इसके लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी तक रूस की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रूस पर चौतरफा दबाव बना रहा है अमेरिका

ज्ञात रहे कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त होने के लिए रूस पर चौतरफा दबाव बना रहा है। एक तरफ जहां रूस से तेल खरीद बंद करने के लिए भारत सहित यूरोप के कई अन्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वहीं यूरोप के देशों को रूस से किसी भी तरह के व्यापारिक संबंध न रखने को कहा जा रहा है। इन आर्थिक दबाव के बाद कहीं न कहीं रूस भी युद्ध को लेकर पीछे हटता दिखाई दे रहा है।