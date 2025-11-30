Zeenat Aman Photos: इस एक्ट्रेस की दो टूटी शादियां, सरेआम पिटाई… और बोल्डनेस ने बनाया बॉलीवुड की पहली ‘सेक्स सिंबल’!

Zeenat Aman Photos: 70 और 80 के दशक में, जब बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ नंबर 1 की कुर्सी के लिए संघर्ष कर रही थीं, एक महिला आईं और उन्होंने हमेशा के लिए खेल बदल दिया – ज़ीनत अमान। अपने समय से आगे की महिला। एक ट्रेंडसेटर। और हिंदी सिनेमा में बोल्डनेस और ग्लैमर की सबसे बड़ी प्रतीक।

आज, हम उस अभिनेत्री के अनकहे अध्यायों पर करीब से नज़र डालते हैं जिसने भारतीय पर्दे पर अपनी उपस्थिति को एक नई परिभाषा दी – उसका तेज़ी से बढ़ता उभार, दिल टूटना, अपमानजनक शादी, और वो निडर फैसले जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की पहली “सेक्स सिंबल” बना दिया।

एक बोल्ड छवि जो उनकी पहचान बन गई

जब ज़ीनत अमान ने बॉलीवुड में कदम रखा, तब इंडस्ट्री में बोल्ड अभिनेत्रियों का चलन नहीं था। ग्लैमर सीमित था, कामुक दृश्य कम थे, और पर्दे पर महिलाओं से कोमल और पारंपरिक होने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन ज़ीनत ने हर रूढ़िवादिता को तोड़ दिया।

अपने पिता की मृत्यु के बाद, वह पढ़ाई के लिए कैलिफ़ोर्निया चली गईं, जहाँ उन्हें मॉडलिंग का शौक़ था। जल्द ही उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का ताज जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।

भारत लौटने के बाद, उन्होंने हलचल (1971) से बॉलीवुड में कदम रखा। उनके आत्मविश्वास, पश्चिमी व्यक्तित्व और उन्मुक्त ऊर्जा ने उन्हें तुरंत ही अलग पहचान दिलाई। कुछ ही समय में, बड़े फिल्म निर्माताओं ने उनके लिए कतार लगा दी।

संजय खान से उनकी पहली शादी

अपने करियर के चरम पर, ज़ीनत की मुलाकात अभिनेता-निर्माता संजय खान से हुई। उनका रिश्ता प्यार में बदल गया और 1978 में, कथित तौर पर दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली – क्योंकि संजय पहले से ही ज़रीन खान से शादीशुदा थे। जो एक रोमांटिक सपना लग रहा था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया।

रिश्ता हिंसक हो गया

उनकी शादी एक साल भी नहीं चली। लगातार झगड़े, भावनात्मक आघात और – कई रिपोर्टों के अनुसार – शारीरिक शोषण की एक भयावह घटना हुई। कहा जाता है कि एक बार झगड़े के दौरान संजय खान ने ज़ीनत पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया।

हालाँकि संजय ने कभी खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी आत्मकथा “द बिग मिस्टेक्स ऑफ़ माई लाइफ” में उनके गुस्सैल स्वभाव का ज़िक्र मिलता है। आखिरकार, इस दुर्व्यवहार और उथल-पुथल को बर्दाश्त न कर पाने के कारण, ज़ीनत ने शादी तोड़ दी।

मज़हर खान से उनकी दूसरी शादी

जब वह अपनी ज़िंदगी फिर से संवारने की कोशिश कर रही थीं, तभी 1985 में अभिनेता मज़हर खान से शादी करके उनके बीच प्यार लौट आया। शादी की शुरुआत अच्छी रही और उनके दो बेटे हुए। लेकिन जल्द ही, मतभेद फिर से उभर आए।

मज़हर की बिगड़ती सेहत और बार-बार होने वाले झगड़ों ने उनके रिश्ते में उथल-पुथल मचा दी। ज़ीनत ने तलाक के लिए अर्ज़ी भी दे दी। अलग होने से पहले ही, 1998 में किडनी फेल होने के कारण मज़हर का निधन हो गया, जिससे ज़ीनत एक बार फिर अकेली हो गईं।

इमरान खान के साथ रोमांस की अफवाह

70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में, ज़ीनत का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान के साथ भी जुड़ा। सीमा पार के इस रोमांस ने सुर्खियाँ बटोरीं, लेकिन रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया।

राजमान सेक्स सिंबल और सदाबहार फैशन क्वीन

ज़ीनत अमान ने बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी हिट और सबसे बोल्ड पल दिए हैं —

चुरा लिया है तुमने

क़ुर्बानी

डॉन

उनकी स्टाइल, आत्मविश्वास और स्क्रीन पर उनकी ज़बरदस्त उपस्थिति ने उन्हें भारत की ग्लैमर क्वीन बना दिया। चाहे उनके आकर्षक पश्चिमी परिधान हों, उनका अंदाज़ हो, या उनका आकर्षक आभामंडल — ज़ीनत बॉलीवुड की पहली सच्ची ओजी फ़ैशनिस्टा थीं। आज भी, जीवन के इस पड़ाव पर, उन्हें उनकी शालीनता, बेबाक राय, कालातीत सुंदरता और अटूट व्यक्तित्व के लिए सराहा जाता है।