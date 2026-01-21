Zakir Khan Stand-Up Comedy Break: जाकिर खान का बड़ा फैसला! स्टैंड-अप कॉमेडी से 5 साल की दूरी क्यों?

By
Mohit Saini
-
0
78
Zakir Khan Stand-Up Comedy Break: जाकिर खान का बड़ा फैसला: स्टैंड-अप कॉमेडी से 5 साल की दूरी क्यों?
Zakir Khan Stand-Up Comedy Break: जाकिर खान का बड़ा फैसला: स्टैंड-अप कॉमेडी से 5 साल की दूरी क्यों?

Zakir Khan Stand-Up Comedy Break: स्टैंड-अप कॉमेडी की लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है, लेकिन जब भारतीय स्टैंड-अप सीन को आकार देने की बात आती है, तो ज़ाकिर खान इसके सबसे बड़े पायनियर्स में से एक के तौर पर खड़े हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले ज़ाकिर ने अपनी कहानियों, काव्यात्मक हास्य और दिल को छू लेने वाले अंदाज़ से लाखों लोगों का दिल जीता है।

फिलहाल, ज़ाकिर खान अपने स्टैंड-अप कॉमेडी स्पेशल ‘पापा यार’ टूर को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसे वह भारत के कई शहरों में कर रहे हैं। हालांकि, हैदराबाद में अपने हालिया शो के दौरान, कॉमेडियन ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए।

क्या ज़ाकिर खान स्टैंड-अप कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं?

अपने टूर के हैदराबाद लेग के दौरान, ज़ाकिर ने बताया कि वह स्टैंड-अप कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने की योजना बना रहे हैं, जो तीन से पांच साल तक चल सकता है। उनके बयान के अनुसार, यह ब्रेक 2028-29 या 2030 तक भी बढ़ सकता है।

शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ज़ाकिर को कुछ समय के लिए स्टेज से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात करते हुए देखा जा सकता है।

ज़ाकिर खान ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया?

ब्रेक के पीछे की वजह बताते हुए ज़ाकिर खान ने कहा: “मैं एक लंबे ब्रेक पर जा रहा हूं, जो 2028-29 या 2030 तक चल सकता है। अगले तीन, चार या पांच साल मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान देने और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने में लगाऊंगा। मेरी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। आज यहां मौजूद सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूं – आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, जितना मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।”

फैंस ने ज़ाकिर खान के ईमानदार फैसले की तारीफ की

38 साल के कॉमेडियन के इस ऐलान की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। फैंस ने ज़ाकिर की सेहत और भलाई को प्राथमिकता देने के लिए उनकी तारीफ की है, और उनके फैसले को समझदारी भरा और प्रेरणादायक बताया है।

हालांकि दर्शक अगले कुछ सालों तक ज़ाकिर खान को स्टैंड-अप कॉमेडी करते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि वह और भी मज़बूत, स्वस्थ और बताने के लिए और भी दमदार कहानियों के साथ वापस आएंगे।