Zakir Khan News: हंसाते-हंसाते खुद टूट गए जाकिर खान! स्टैंड-अप से ब्रेक लेने की सच्ची वजह आई सामने

Zakir Khan News: पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन ज़ाकिर खान ने हाल ही में कॉमेडी से ब्रेक लेने के पीछे की असली वजह बताई, जिससे पहले उनके फैंस निराश और चिंतित हो गए थे। पहले माना जा रहा था कि वह सिर्फ़ अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब ज़ाकिर ने एक ज़्यादा गहरी और पर्सनल सच्चाई शेयर की है।

एक खुलकर दिए गए इंटरव्यू में, कॉमेडियन ने बताया कि उनके परिवार में एक जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम, साथ ही सालों तक ज़्यादा काम करने और अपने शरीर की अनदेखी करने की वजह से उन्हें रुकना पड़ा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर से सोचना पड़ा।

ज़ाकिर खान ने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया

गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए, ज़ाकिर खान ने कहा कि अब अपनी सेहत का ख्याल रखना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। “मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियाँ हैं जो एक खास उम्र के बाद दिखने लगती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने शरीर को खुद नुकसान पहुंचाया है,” ज़ाकिर ने माना।

उन्होंने आगे बताया कि कैसे उनकी बिज़ी लाइफस्टाइल का उन पर असर पड़ा: “मैं मुश्किल से दो घंटे सोता हूँ और फिर हज़ारों लोगों से मिलने चला जाता हूँ। जैसे ही आप किसी शहर में पहुँचते हैं, आप लगातार लोगों से घिरे रहते हैं।”

ज़ाकिर ने बताया कि अपने परिवार में इस लेवल की सफलता हासिल करने वाली पहली पीढ़ी होने के नाते, उन्हें न सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ों को ठीक करने की ज़िम्मेदारी महसूस होती है।

ज़ाकिर खान ने ब्रेक लेने का फैसला क्यों किया

कॉमेडियन ने बताया कि लगभग एक दशक तक, काम उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा—और इसका असर आखिरकार उनकी सेहत पर दिखा। “जब आप 10 साल तक लगातार काम करते हैं, तो यह आपके शरीर पर असर डालता है। तभी मैंने फैसला किया कि काम के साथ-साथ मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा,” उन्होंने कहा।

ज़ाकिर ने आगे कहा कि पिछले साल अमेरिका दौरे के दौरान, उन्हें एहसास हुआ कि वह अब एक साथ ज़्यादा काम और पर्सनल वेल-बीइंग को मैनेज नहीं कर सकते। इसी एहसास की वजह से उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडी से ब्रेक लिया।

वायरल वीडियो की अफवाहों पर सफाई

ज़ाकिर खान ने एक वायरल वीडियो पर भी बात की, जिससे फैंस को लगा था कि वह 2030 तक स्टैंड-अप कॉमेडी नहीं करेंगे।

गलतफहमी दूर करते हुए उन्होंने कहा: “वह बयान खास तौर पर हैदराबाद के बारे में था। ब्रेक के बाद, मुझे वहां परफॉर्म करने में थोड़ा समय लग सकता है। ब्रेक इतना लंबा नहीं है।” उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह हेल्दी रहने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं और कॉमेडी ही उनका सच्चा पैशन है।

“मैं 80 साल की उम्र तक स्टैंड-अप करना चाहता हूं” रिटायरमेंट की सभी अफवाहों को खत्म करते हुए, ज़ाकिर खान ने साफ किया कि उनका कॉमेडी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। “मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मैं 80 साल की उम्र तक स्टैंड-up करना चाहता हूं। और इसके लिए, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है,” उन्होंने कहा।

ज़ाकिर खान का ब्रेक लेने का फैसला कॉमेडी से दूर जाने के बारे में नहीं है – बल्कि बर्नआउट से बचने के लिए लंबी उम्र को चुनने के बारे में है। अब अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देकर, कॉमेडियन का मकसद और भी मज़बूत होकर वापस आना है, ताकि स्टेज पर उनका सफर आने वाले दशकों तक जारी रहे।

