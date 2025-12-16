Zaira Wasim Lashed Out Bihar CM Nitish Kumar: “महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”, हिजाब विवाद पर Nitish Kumar पर भड़कीं ‘दंगल गर्ल’ जायरा वसीम

By
Mohit Saini
-
0
39
Zaira Wasim Lashed Out Bihar CM Nitish Kumar: “महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”, हिजाब विवाद पर Nitish Kumar पर भड़कीं ‘दंगल गर्ल’ जायरा वसीम
Zaira Wasim Lashed Out Bihar CM Nitish Kumar: “महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”, हिजाब विवाद पर Nitish Kumar पर भड़कीं ‘दंगल गर्ल’ जायरा वसीम

Zaira Wasim Lashed Out Bihar CM Nitish Kumar: पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस और दंगल फेम ज़ायरा वसीम एक बार फिर लोगों के ध्यान का केंद्र बन गई हैं। इस बार, एक्ट्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक विवादित घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और उन पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक महिला की इज्ज़त का अपमान करने का आरोप लगाया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नीतीश कुमार कथित तौर पर एक ऑफिशियल इवेंट के दौरान एक महिला का हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे थे। इस घटना से बहुत गुस्सा फैला, और ज़ायरा वसीम उन प्रमुख आवाज़ों में से थीं जिन्होंने इस हरकत की सार्वजनिक रूप से निंदा की।

ज़ायरा वसीम ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर ज़ायरा वसीम ने अपना गुस्सा और निराशा ज़ाहिर करते हुए एक कड़े शब्दों वाला पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, “एक महिला की इज्ज़त और निजी सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए—खासकर पब्लिक स्टेज पर।

एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी मुस्लिम महिला का बुर्का इतनी आसानी से हटते हुए और उसके बाद एक बेपरवाह मुस्कान देखना बहुत परेशान करने वाला है। सत्ता सीमाएं पार करने की इजाज़त नहीं देती। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।” उनके बयान ने ऑनलाइन तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की, और कई यूज़र्स ने भी ऐसी ही राय दी।

विवाद किस बारे में है?

वायरल वीडियो में कथित तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए दिख रहे हैं, इस दौरान वह एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का बुर्का हटाते हुए दिख रहे हैं। उनके इस इशारे और फिर उनकी मुस्कान ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त रिएक्शन दिया। कई पॉलिटिकल लीडर्स और जानी-मानी हस्तियों ने तब से इस हरकत की आलोचना की है, इसे गलत और असंवेदनशील बताया है।

ज़ायरा वसीम कौन हैं?

ज़ायरा वसीम दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से मशहूर हुईं। हालांकि, अपने करियर के पीक पर, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने की घोषणा करके फैंस को चौंका दिया। फ़िल्मों से दूर रहने के बावजूद, ज़ायरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, जहाँ वह अक्सर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार शेयर करती हैं। हाल ही में, उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके भी सुर्खियां बटोरीं।