Yuzvendra Chahal Rumoured Gf: चहल का दिल फिर धड़का! RJ महवश नहीं, इस बिग बॉस एक्ट्रेस के साथ दिखे क्रिकेटर

Yuzvendra Chahal Rumoured Gf: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार यह मैदान पर उनके प्रदर्शन के लिए नहीं है। डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक के बाद, चहल का नाम पहले RJ महवश के साथ जोड़ा गया था। हालांकि, खबरों के मुताबिक, दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, जिससे उन अफवाहों पर विराम लग गया था।

अब, एक नया वायरल वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिससे चहल की लव लाइफ के बारे में नई अटकलें लगाई जा रही हैं। फैंस को यकीन है कि क्रिकेटर का किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ रोमांटिक रिश्ता हो सकता है। तो, वह रहस्यमयी महिला कौन है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? आइए जानते हैं।

वायरल वीडियो किस बारे में है?

यह वीडियो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें युजवेंद्र चहल कैजुअल कपड़ों में, काली शर्ट और जींस पहने हुए, लो प्रोफाइल बनाए हुए दिख रहे हैं। वह शेफाली बग्गा नाम की एक महिला के साथ दिख रहे हैं, जो काले रंग के आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं।

दिलचस्प बात यह है कि जब फोटोग्राफरों ने दोनों से एक साथ पोज़ देने का अनुरोध किया, तो चहल चुपचाप एक तरफ हट गए। उन्होंने न तो तस्वीरों के लिए पोज़ दिया और न ही पैपराज़ी पर कोई प्रतिक्रिया दी, जिससे नेटिज़न्स हैरान रह गए। उनके इस शांत व्यवहार ने अटकलों को और बढ़ा दिया है, और कई लोग सोच रहे हैं कि क्या दोनों अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

शेफाली बग्गा कौन हैं?

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए शेफाली बग्गा एक जानी-मानी टेलीविज़न एंकर, अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्हें बिग बॉस 13 में भाग लेने के बाद प्रसिद्धि मिली, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान और लोकप्रियता मिली।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले, शेफाली ने एक न्यूज़ एंकर के तौर पर काम किया था। बिग बॉस में अपने कार्यकाल के बाद, उन्होंने होस्टिंग, एक्टिंग और कंटेंट क्रिएशन में कदम रखा। वह कई म्यूज़िक वीडियो में भी नज़र आ चुकी हैं, जिसमें JSL सिंह के साथ ‘बिब्बी बेम्बा रिटर्न्स’ भी शामिल है।

2025 में, शेफाली बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट दिग्विजय सिंह राठी के साथ म्यूज़िक वीडियो ‘बेपरवाइयां’ में नज़र आईं। इस गाने को YouTube पर पहले ही 1.8 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। इसके अलावा, उन्हें स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर भी व्यापक रूप से पहचाना जाता है, खासकर क्रिकेट मैच कवरेज के दौरान। चहल की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है

युजवेंद्र चहल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। धनश्री वर्मा से शादी के बाद तलाक होने के बाद, RJ महवश के साथ उनके कथित रिश्ते की खबरें काफी चर्चा में रहीं। हालांकि, वे अफवाहें आखिरकार खत्म हो गईं।

अब, शेफाली बग्गा के साथ चहल का यह लेटेस्ट वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों पर आधिकारिक तौर पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन फैंस यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और है या नहीं।

