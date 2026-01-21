Yuzvendra Chahal And RJ Mahvash: युजवेंद्र चहल और आरजे महवश ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा से साल 2025 में हुआ था तलाक

Yuzvendra Chahal And RJ Mahvash, (आज समाज), मुंबई: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी लाइमलाइट में रहते हैं। इस बार फिर सोशल मीडिया पर युजवेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों बटोर रहे हैं। युजवेंद्र चहल की शादी कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा से साल 2020 में हुई थी। लेकिन 2025 में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। लेकिन इसके बाद उनका नाम आरजे महवश से साथ जोड़ा जा रहा था।

इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे

दरअसल धनश्री वर्मा से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल को आरजे महवश के साथ कई बार देखा गया, जिसके चलते दोनों की डेटिंग की अफवाहें उड़ी। लेकिन एक पॉडकास्ट में चहल ने बताया कि महवश उनकी सिर्फ दोस्त हैं और मुश्किल समय में उनके साथ थीं। वहीं अब इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है। फैंस ने नोटिस किया है कि दोनों ही अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई होगी।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ी

फैंस ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जहां कुछ समय पहले दोनों एक साथ नजर आ रहे थे और एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बता रहे थे। वहीं अब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है। तो क्या दोनों में दोस्ती दरार आ गई है। युजवेंद्र चहल और आरजे महवश के बीच रिलेशनशिप की अफवाहें तब तेज हुई जब दोनों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान एक साथ देखा गया था। एक साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने से किया था इनकार

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश दोनों ने ही हाल ही में अनफॉलो किए जाने पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में फैंस इसपर क्लेरिफिकेशन और किसी भी तरह की हिंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले भी दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने से साफ इनकार किया था।