Yumnam Khemchand Singh: युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के 13वें सीएम

बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए
Yumnam Khemchand Singh, (आज समाज), नई दिल्ली/इम्फाल: युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। युमनाम खेमचंद सिंह जल्द ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

गौरतलब है कि 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जोकि 12 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है। मणिपुर में भाजपा सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले नई सरकार का गठन हो जाए। फिलहाल मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं।

बैठक में पूर्व सीएम बीरेन सिंह भी रहे मौजूद

मणिपुर के विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त सेंट्रल आॅब्जर्वर तरुण चुग, संबित पात्रा और मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे थे। वहीं अन्य विधायक सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे।

किसी एक कुकी को दिया जा सकता है डिप्टी सीएम का पद

भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुकी-जो समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है।

खेमचंद पारंपरिक ताइक्वांडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले भारतीय

युमनाम खेमचंद सिंह पारंपरिक ताइक्वांडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले भारतीय भी हैं। उन्हें इसका प्रमाणपत्र 30 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन के आॅफिस में दिया गया था। ताइक्वांडो और अन्य मार्शल आर्ट्स में डैन का मतलब होता है ब्लैक बेल्ट के स्तर। ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद आगे की सभी रैंक को डैन कहा जाता है।

बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद लगा था राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच मई 2023 में हिंसा की शुरूआत हुई थी। इसमें अब तक करीब 260 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में करीब दो साल तक हिंसा न रोक पाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म होने की आखिरी तारीख है।

