Youtuber Jyoti Malhotra: यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हिसार कोर्ट में पेशी आज

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद है ज्योति मल्होत्रा, कोर्ट में 2500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर चुकी पुलिस

Youtuber Jyoti Malhotra (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार की जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेंगी। इससे पहले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी कोर्ट में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर चुकी। चार्जशीट में दावा किया गया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने भारत की खुफियां जानकारी पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के साथ शेयर की है।

चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों व एजेंटों के संपर्क में थी। ज्योति ने भारत में संवेदनशील जगहों के न केवल वीडियो बनाए बल्कि उनको पाक एजेंटों को शेयर भी किया। वहीं ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति की सोमवार को अदालत में पेश होगी, जहां उसे चार्जशीट की रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी जा सकती है।

पाकिस्तान में शादी कर घर बसाना चाहती थी ज्योति

अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ज्योति पाकिस्तान में ही शादी करके घर बसाना चाहती थी। ज्योति ने पाकिस्तानी एंजेटों के समक्ष शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि पाक आर्मी अफसर दानिश के साथ उसके रिलेशन किस तरह के थे, इस पर किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है।

राजस्थान के सैन्य शिविरों के भी वीडियो पाक एजेंटों को सौपें

ज्योति पर आरोप है कि वह घूमने के बहाने बॉर्डर एरिया में जाकर वीडियो शूट करती थी। इसके बाद वह इन वीडियो को पाक एजेंटो को भेज देती थी। ज्योति ने कश्मीर डैम और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में जाकर सैन्य शिविरों के वीडियो बनाकर पाक एजेंटों तक पहुंचाए। पाक एजेंटों से नंबर शेयर कर ज्योति ने इंडियन ट्रैवल एडवाइजरी का भी उल्लंघन किया है।

इन 4 पाक एजेंटों से बात करती थी ज्योति

पुलिस का दावा है कि ज्योति के मोबाइल फोन से पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर एहसान-उर-रहीम दानिश अली के साथ व्यापक बातचीत का पता चला है। इसके अलावा आईएसआई के गुर्गे शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लों के साथ नियमित संपर्क का भी पता चला है।

ट्रैवल विद जो को प्रमोट कर ज्योति की मदद करते थे पाक एजेंट

पाक एजेंट ज्योति की मदद के लिए उसके चैनल ट्रैवल विद जो को प्रमोट करवाते थे। उसे टूर स्पॉन्सर करवाने में मदद करवाते थे। जिससे ज्योति की कमाई होती थी। पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा ज्योति के वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाए जाते थे। ज्योति के विदेशी टूर स्पॉन्सर कैसे हुए, अभी एसआईटी इसको लेकर जांच कर रही है।

