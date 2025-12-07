YouTube Recap Feature: यूट्यूब ने लांच किया नया फीचर ‘रीकैप’

एक क्लिक में दिखेगा पूरे साल का वीडियो सफर

YouTube Recap Feature, (आज समाज), नई दिल्ली: यूट्यूब ने अपने वैश्विक यूजर्स के लिए 2025 का नया रीकैप फीचर पेश कर दिया है, जो पूरे साल की वॉच हिस्ट्री को एक आकर्षक और पर्सनलाइज्ड हाईलाइट रील में बदल देता है। यह फीचर यूजर्स को यह समझने में मदद करता है कि उन्होंने किन वीडियोज, क्रिएटर्स और जॉनर पर सबसे ज्यादा समय बिताया।

प्लेटफॉर्म इसे एक मजेदार और डेटा-ड्रिवन ईयर-एंड एक्सपीरियंस के रूप में पेश कर रहा है, जिसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर देखा जा सकता है। कंपनी का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को कंटेंट के साथ और गहराई से जोड़ने का काम करेगा।

यूजर की वॉच हिस्ट्री को एक कस्टमाइज्ड रूप में पेश करता है रीकैप

यूट्यूब ने बताया कि रीकैप फीचर हर यूजर की 2025 की वॉच हिस्ट्री को एक कस्टमाइज्ड रूप में पेश करता है। इसके माध्यम से यूजर्स यह देख पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार के वीडियो सबसे अधिक देखे और किन क्रिएटर्स का कंटेंट उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता रहा। यह फीचर न सिर्फ सालभर की पसंद का सार देता है, बल्कि उन जॉनर को भी दशार्ता है जिन्हें यूजर लगातार एक्सप्लोर करता रहा। इस तरह यह एक तरह का पर्सनल डिजिटल जर्नल बन जाता है।

कैसे काम करता है रीकैप?

नया रीकैप फीचर आंकड़ों को मनोरंजन के साथ जोड़ते हुए एक आकर्षक विजुअल अनुभव में बदल देता है। यह आपके डेटा को एक ऐसी हाईलाइट रील में बदलता है, जिसे यूजर आसानी से देख, सेव और शेयर कर सकते हैं। इसमें 12 स्टोरी-स्टाइल कार्ड होते हैं, जिनमें आपके टॉप इंटरेस्ट, पसंदीदा क्रिएटर्स और देखने की आदतों के आधार पर पर्सनैलिटी टाइप भी दिखाई जाता है। इस कारण यह फीचर युवाओं और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच तेजी से चर्चा में है।